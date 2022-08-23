Последнее обновление: 23.08.2022 09:16

В Минске на территории детского сада взорвался газовый баллон

На территории детского сада в Первомайском районе Минске взорвался газовый баллон, сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ.

Взрыв газового баллона случился во время кровельных работ на крыше, которые проводились во время присутствия детей в дошкольном учреждении.

«В результате происшествия двум рабочим причинены телесные повреждения в виде ожогов поверхностей тела от 50% до 60%. В тяжелом состоянии они доставлены в учреждение здравоохранения. Дети не пострадали», - говорится в сообщении.

«Проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», - сказано в сообщении.

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