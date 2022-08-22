В Беларуси будет создан единый благотворительный фонд под патронатом Лукашенко

Лукашенко заявил о необходимости создания единого национального фонда под своим патронатом для «искренних и честных» людей, которые «хотят благотворительностью заниматься».

"Те искренние, честные люди, которые хотят благотворительностью у нас заниматься, с удовольствием придут в этот фонд, потому что будут понимать, что ни одна копейка из него влево-вправо не уйдет, а будет использована на благородные цели", - заявил Лукашенко, представляя в должности управляющего делами президента Юрия Назарова.

"Знаю, что многие фонды и фондики из Беларуси ушли, некоторых мы просто убрали, потому что вы знаете, чем они занимались: на иностранные деньги совершали перевороты. Пытались совершить. Поэтому мы, когда изучили работу этих фондов, вынуждены были от них отказаться", - также сказал он.