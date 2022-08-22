Зеленский: Суд над украинскими военнопленными сделает невозможными любые переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал сообщения о том, что следственные органы России якобы готовят в Мариуполе суд над украинскими военнопленными.

Главарь самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что "подготовка к трибуналу ведется", и что "один из первых трибуналов будет в Мариуполе".

"Реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", - заявил Зеленский.

"Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и защищали свободу своего народа от захватчиков", - добавил украинский президент.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее говорил, что российские военные могут провести суд над украинскими военнопленными в День независимости Украины, 24 августа.

"Даже во время войны должны быть правила. Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста. Ну а все мы, все украинцы, должны помнить одно: что бы там ни было, наша цель - это победа", - также заявил Зеленский.

Он также сказал, что Украина предупредила всех партнеров о планах РФ на эту неделю.

"Все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на эту неделю. Сегодня я говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном обо всех угрозах. Президент Турции Эрдоган также проинформирован обо всем этом. Генеральный секретарь ООН - тоже. Они и другие мировые лидеры получили от нас соответствующие сигналы. Все всё понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина этого не будет терпеть", - заявил президент.