Последнее обновление: 18.08.2022 20:20

Украинцы сбросились на спутник для съемки местности с высочайшим разрешением

Благотворительный фонд Сергея Притулы на деньги, собранные в рамках проекта "Народный "Байрактар", приобрел спутник, который позволит получать детальные снимки земной поверхности вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Данные, как правило, обновляются каждые несколько часов, что на тактическом уровне позволяет наблюдать за боевыми действиями.

Фонд подписал договор с компанией ICEYE, которая предоставит министерству обороны Украины полный доступ к своей группировке спутников SAR. Это позволит вооруженным силам Украины получать спутниковые изображения критически важных мест с высокой частотой повторных посещений, сообщил фонд на своей странице в Facebook.

На снимках в микроволновом диапазоне можно различить даже отдельных людей благодаря сверхвысокому разрешению до 25 см на пиксель.

Первоначально средства были собраны при помощи краудфандинга для покупки трех дронов "Байрактар", которые турецкий производитель в итоге решил передать Украине безвозмездно.

"Пожертвование позволило нам использовать сэкономленные 600 млн гривен (17 млн долларов США) для покупки спутника", - заявили в фонде Притулы.

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