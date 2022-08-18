Число жертв ракетного удара по Харькову выросло до 17 человек

В Харькове при разборе завалов, оставшихся после российских ракетных обстрелов вечером в среду и утром в четверг, нашли еще семь тел, сообщил глава харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

"В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека", - написал он.

Также Синегубов сообщил о двоих погибших в городе Краснограде Харьковской области.