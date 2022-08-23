США видят угрозу ударов РФ по гражданской инфраструктуре Украины в ближайшие дни

США располагают информацией о том, что Россия в ближайшие дни готовит удары по украинской гражданской инфраструктуре и госучреждениям.

Об этом говорится в сообщении посольства США, в котором американцев в Украине в очередной раз за время полномасштабной войны призывают уехать из страны, сообщают украинские медиа.

"Государственный департамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и госучреждениям Украины в ближайшие дни. Российские удары постоянно представляют угрозу для гражданской и гражданской инфраструктуры. Посольство призывает граждан США выезжать из Украины сейчас, используя наземный транспорт, если это безопасно", - говорится в сообщении.

Похожую информацию опубликовало агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника США.