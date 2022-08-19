Зеленский не видит "дипломатического окна" для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции сказал, что пока не видит "дипломатического окна" для переговоров с Россией о прекращении войны, несмотря на то, что так называемое зерновое соглашение заработало.

По словам Зеленского, Эрдоган в ходе переговоров сказал, что продовольственная инициатива по экспорту украинского зерна дает "дипломатическое окно" договоренностей о предстоящем прекращении войны.

"Я сказал свое мнение господину президенту Турции, что Российской Федерации нет веры. Я считаю, что в этом "окне" - российское оружие. Очень удивлен, что они "готовы" к какому-то миру. Не могут те, кто убивает, насилует, ежедневно крылатыми ракетами бьют по нашим гражданским городам, гражданской инфраструктуре — не могут хотеть мира. Поэтому сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории, а потом... Потом будет "потом", — сказал Зеленский.

Президент Турции после переговоров заявил о необходимости дипломатического урегулирования между Украиной и Россией, для чего, по его мнению, следует вернуться к переговорам на основе мартовских договоренностей в Стамбуле.

"Лично я верю в то, что война наконец закончится за столом переговоров. Собственно, Зеленский и Гутерриш согласны в этом вопросе. Все дело в том, чтобы определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров" - сказал он.

"Мы готовы снова сыграть роль фасилитатора или посредника, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели", - заявил президент Турции.