В Латвии часть граждан РФ и Беларуси могут оставить без работы

Министерство внутренних дел Латвии разработало поправки к закону об иммиграции.

Они предусматривают, что латвийским работодателям придется прервать трудовые отношения с гражданами России и Беларуси, если у тех нет статуса постоянного жителя ЕС, пишет Delfi.

Согласно законопроекту, выдача повторных видов на жительство гражданам России и Беларуси будет остановлена до 30 июня 2023 года. Тем не менее МВД предлагает расширить список исключений для продления ВНЖ. В список попали:

лица, которые находятся в Латвии в течение длительного времени (например, бывшие граждане и неграждане Латвии);

лица, которые находятся в Латвии по соображениям гуманности или в интересах латвийского государства;

лица, которые имеют тесные семейные связи с гражданами или негражданами Латвии (в том числе вдовы и вдовцы или те, кто имеет общих детей).

Во всех этих случаях граждане России и Беларуси могут получить статус постоянного жителя ЕС. Если они не в состоянии подтвердить требуемый уровень владения латышским языком (А2), то статус может быть продлен максимум на один год.

ВНЖ может быть продлен не более чем на год, если пребывание в Латвии связано с занятостью в рамках правовых актов ЕС (в частности, «синей картой»), а также в случае, если пребывание в Латвии связано с учебой или участием в научном проекте.

Кроме того, ВНЖ может быть продлен:

на период, в течение которого иностранец получил альтернативный статус или ему предоставлена временная защита;

на период, в течение которого иностранец получил статус опекуна для гражданина или негражданина Латвии;

до того момента, когда вступит в силу решение суда о разводе и определении места жительства ребенка (но не более года, если в браке есть ребенок, являющийся гражданином или негражданином Латвии);

на срок не более пяти лет, если у иностранца есть выданное другим государством ЕС временное разрешение на пребывание;

на девять месяцев — для студентов и научных работников, которые после учебы или завершения научного проекта хотят остаться в Латвии на срок до девяти месяцев, чтобы найти работу или начать предпринимательскую деятельность.

МВД предлагает также приостановить выдачу долгосрочных виз до 30 июня 2023 года. Здесь также предусмотрены исключения, связанные с соображениями гуманности, непреодолимой силой, государственными интересами, международными обязательствами и соблюдением нормативных актов ЕС.

Визы будут выдаваться международным грузовым и пассажирским перевозчикам, а также лицам, которым требуется въехать в Латвию для получения разрешения на пребывание, если они не попадают под ограничения.

МВД признает, что в случае принятия поправок у работодателей могут возникнуть трудности с работниками из России и Беларуси: часть из них не сможет находиться в Латвии, и трудовые отношения придется прервать.

Согласно законопроекту, граждане и неграждане Латвии, которые примут гражданство другой страны и решат остаться на территории Латвии, должны будут получить статус постоянного жителя ЕС. Для этого им придется подтвердить необходимый уровень дохода и уровень владения госязыком.

По данным МВД, на 1 июля 2022 года в латвийских компаниях было 2180 работников из России и Беларуси с действующими видами на жительство. Кроме того, в коммерческом регистре имелись записи о 144 должностных лицах. Еще 22 человека получили ВНЖ в связи с инвестициями в капитал коммерческих обществ. По ситуации на 1 августа, 2099 граждан России и Беларуси находились в Латвии на основании виз в связи с работой.

Сейчас поправки отправлены на согласование в министерства финансов, внутренних дел, экономики, благосостояния и юстиции. Срок согласования — начало следующей недели. Затем поправки рассмотрят правительство и Сейм.