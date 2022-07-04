Качиньский: В Беларуси нет внутренних сил, способных свергнуть Лукашенко

Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский считает, что в настоящее время в Беларуси нет внутренних сил, которые смогли бы свергнуть Александра Лукашенко.

"Пока Беларусь полностью подчинена России. Лукашенко чуть не поплатился за сохранение своей власти присоединением к России. Конечно, он уклоняется от участия в войне, потому что боится, что в случае поражения России – а он так думает – Запад в конце концов вступит в эту войну, и она закончится полным поражением", – сказал глава "Права и справедливости", передает "Польское радио".

По мнению Качиньского, в настоящее время в Беларуси нет сил, которые смогли бы свергнуть Лукашенко.

"Почему протест, вспыхнувший летом позапрошлого года, закончился поражением? Просто потому, что крупные предприятия не присоединились к нему", - сказал глава ПиС.

"С другой стороны, возможно, в Европе будет формироваться новая геополитическая система, и в Беларуси также произойдут изменения в рамках этой системы. Я бы этого очень хотел», - добавил политик.