ЕС рассматривает возможность запрета на импорт СПГ из России

Европейский союз стремится предоставить странам-участницам возможность эффективно запретить российские поставки сжиженного природного газа (СПГ) без введения новых энергетических санкций, пишет агентство Bloomberg.

Министры энергетики ЕС во вторник одобрили предложение, которое позволит правительствам стран блока временно запретить российским экспортерам резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок.

Хотя правительствам отдельных стран по-прежнему потребуются консультации, в том числе с другими странами ЕС и Европейской комиссией, для использования этого механизма, данный инструмент может еще больше сократить поток энергоносителей из России.

"Мы не можем и не вернемся к статус-кво, когда Россия является нашим основным поставщиком газа", - приводит агентство слова комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"Возможность для стран-членов временно ограничивать мощности по газу, включая СПГ, из России и Беларуси, является важным дополнением. Нам нужно защитить нашу безопасность поставок", - добавила она.

Кроме того, министры договорились продлить меру по сокращению спроса на газ еще на год, передает Интерфакс.

Летом прошлого года ЕС принял решение о сокращении спроса на газ на 15% по сравнению со средним пятилетним уровнем к марту 2023 года. Эксперты отмечали, что этой мерой Евросоюз фактически узаконил снижение потребления газ из-за слишком высоких цен.

Ранее в этом месяце Симсон призвала остановить поставки российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после истечения срока действия текущих. Испания, крупнейший покупатель ЕС в этом году, попросила компании не подписываться на новые закупки в России.

"Цифры говорят сами за себя. Россия больше не является первым поставщиком газа в Европу, ее место заняли США и Норвегия. За двенадцать месяцев поставки российского трубопроводного газа сократились со 155 млрд кубометров до 62 млрд кубометров. Наш импорт СПГ, напротив, увеличился с 80 млрд кубометров в 2021 году до 135 млрд кубометров в 2022 году", - заявила еврокомиссар.

Евросоюз нашел и расширяет дополнительные источники снабжения газом, включая СПГ, тем не менее ближайшее будущее энергообеспечения пока остается неопределенным и требует неустанных усилий, в частности экономии 60 млрд куб. м газа, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон.

"Запасы газа (в ЕС) находятся на уровне несколько выше исторического среднего, но (следующая) зима приближается, и нам нужно быть в лучшей ситуации, чем обычно предусматривалось", - сказала еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике.