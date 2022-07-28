Администрация Байдена оценивает российские потери в 75 тыс. человек

Администрация президента США негласно оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых, пишет New York Times.

По сведениям издания, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из них, недавно посетивший Украину. По словам этого конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.

"Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия - чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина - чтобы поддерживать боевой дух", - напоминает американская газета своим читателям.

Ранее об этом же в Твиттере написал корреспондент CNN - по его словам, такая оценка содержалась в секретной справке для Палаты представителей, передает BBC.

Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых.

Русская служба BBC ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров.

«Нам уже удалось подтвердить гибель почти 5 тысяч человек. Но информация, которую мы получаем с кладбищ, дает нам основания предполагать, что список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем реально уже захоронено в России», отмечает BBC.