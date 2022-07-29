МИД Украины призвал признать РФ государством-террористом после обстрела военнопленных

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир признать Россию государством-террористом после обстрела российскими силами колонии в оккупированной Еленовке, где они содержали украинских военнопленных.

"Россияне совершили еще одно ужасное военное преступление, обстреляв исправительное учреждение в оккупированной Еленовке, где они удерживали украинских военнопленных. Призываю всех партнеров жестко осудить это грубое нарушение международного гуманитарного права и признать РФ государством-террористом", - заявил Кулеба в Twitter.

Минобороны России и главари самопровозглашенной ДНР утром пятницы обвинили ВСУ в обстреле колонии в Еленовке ракетами HIMARS. В колонии содержались украинские военнопленные. В ДНР заявили, что погибли 53 человека, еще 75 получили ранения. Минобороны России сообщило о 40 погибших.

Советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк назвал обстрел колонии в Еленовке «классической, циничной и очень продуманной провокацией».

"Безусловно, имеет место тщательно спланированный удар по колонии, нанесенный российскими войсками. В Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии. Более того, наши вооруженные силы имеют все инструменты для точной идентификации объектов, которые должны быть уничтожены: складов снарядов, оперативно-тактических штабов, топливных баз", - утверждает Подоляк.

"Масштаб и скорость информационной кампании со стороны российских пропагандистов указывают на то, что это была как раз спланированная и организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который произошло попадание, за несколько дней до преступления", - отметил он.

"Цель - скрыть растущее число свидетельств о масштабах российских военных преступлений и пыток, сорвать договоренности по обменам, дискредитировать ВСУ и (в данном случае) конкретные модели иностранного реактивного оружия, которое наводит ужас на российских оккупантов", - подчеркнул Подоляк. - "Российские истерические заявления на опережение, что удар был нанесен по пленным украинским защитникам, нужны для того, чтобы создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных сил".

«Имеет место преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство россиянами украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами», - заключил Подоляк.