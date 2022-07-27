Чехия ввела верификацию для студентов из Беларуси

Чехия будет принимать белорусских студентов на определенные специальности с гарантийными письмами после прохождения верификации.

Такая договоренность была достигнута с двумя чешскими вузами в рамках работы Офиса Светланы Тихановской совместно с представителями белорусского национального меньшинства в Чехии по помощи беларусским студентам.

‎«Одной из согласованных форм сотрудничества станут отзывы официальных представителей белорусского национального меньшинства, подтверждающие, что это человек, разделяющий гуманистические и демократические ценности европейского сообщества. Студенты с белорусским гражданством, которые затронуты рассматриваемыми мерами и которые заинтересованы в таком отзыве, могут связаться с Кристиной Шиенок и Еленой Тиханович» - говорится в сообщении на сайте Чешского технического университета.

Также сообщается, что вузы «будут следить за тем, чтобы в кампусе не было дискриминации в отношении белорусских студентов по признаку их национальности или гражданства Беларуси».