Последнее обновление: 21.07.2022 16:25

Премьер Италии второй раз подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с постав главы правительства.

Драги в четверг утром сделал короткое заявление для членов Палаты депутатов, верхней палаты парламента Италии.

"В свете вчерашних событий в Сенате, прошу прервать заседание, я намерен отправиться в Квиринальский дворец и сообщить о своих решениях", - сказал Драги, которого цитирует La Stampa.

В офисе главы государства заявили, что Мататарелла принял к сведению решение Драги. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов. На прошлой неделе президент Италии отказался принимать отставку Драги.

Его отставка откроет путь к досрочным выборам в октябре.

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