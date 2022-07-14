Последнее обновление: 14.07.2022 17:51

Премьер-министр Италии заявил о скорой отставке

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ближайшие часы подаст прошение об отставке президенту страны Серджио Маттарелле, сообщает ВВС.

Драги сказал, что не может продолжать работу после того, как он потерял поддержку ключевого члена его правящей коалиции движения "Пять звезд".

"Я подам прошение об отставке президен у республики сегодня вечером", - сказал Драги кабинету министров, следует из заявления, опубликованного его офисом.

"Коалиция национального единства, поддержавшая это правительство, больше не существует", - заявил Драги.

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