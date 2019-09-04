Последнее обновление: 04.09.2019 17:40

Конте объявил состав нового правительства Италии

Джузеппе Конте, вновь возглавивший правительство Италии, в четверг объявил состав своего нового кабинета.

Его выступление после встречи с президентом республики Серджо Маттареллой транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.

Министром иностранных дел Италии стал лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо. В предыдущем правительстве Конте Ди Майо одновременно занимал должности вице-премьера и главы министерства труда и экономического развития.

Правительство Италии сформировали "Движение 5 звезд" и ранее оппозиционная Демократическая партия. Также в него вошли министры без партийной принадлежности и представители малой левой партии "Свободные и равные"

Пост главы МВД, который ранее занимал вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, получила "технический" специалист Лучана Ламорджезе, которая ранее занимала пост префекта Милана и главы аппарата МВД в 2013-2017 годах.

Министерство экономики и финансов Италии возглавил представитель Демпартии евродепутат Роберто Гуалтьери, ныне председательствующий в комитете по экономическим и валютным вопросам Европарламента. Также демократы будут представлены в Совете министром обороны, должность которого получил Лоренцо Гуэрини.

Как и ожидалось, свой портфель главы минюста сохранил видный представитель "Движения" Альфонсо Бонафеде.

После принесения присяги правительство Италии будет считаться действующим. Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.

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