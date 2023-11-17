Последнее обновление: 17.11.2023 19:22

Италия запретила производство и продажу искусственного мяса

В Италии запретили производство и продажу искусственного мяса. Такое решение приняло правительство страны, чтобы "сохранить местные кулинарные традиции", сообщает Politico.

Это впервые, когда такой запрет принимает страна в Европе.

Министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида уверен, что производство культивируемого мяса представляет угрозу традиционному мясному хозяйству и сельскому образу жизни.

"Если вы производите пищу, не имеющую связи с человеком, землей, работой, вы можете перенести производство в место с более низкими налогами и меньшими экологическими стандартами, что вредит рабочим местам и окружающей среде", – прокомментировал он решение правительства.

Оппозиция раскритиковала эти меры как "идеологическую пропаганду", отвечающую враждебности партии Мэлони к глобализации и современности, а также ее защиту иногда воображаемого традиционного образа жизни и ценностей.

Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование