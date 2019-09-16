В Италии сформировали новое правительство

Завершено формирование нового правительства Италии: в понедельник 43 вице-министра и заместителя министра в кабинете Джузеппе Конте принесли присягу на верность республике в римском Дворце Киджи, который с 1961 года является официальной резиденцией Совмина.

Текст присяги в присутствии Конте зачитал секретарь Совмина Риккардо Фраккаро, после чего участники официальной церемонии вместе произнесли слово "клянусь", а затем каждый их них расписался в соответствующем протоколе.

Приветствуя новых заместителей министров, Конте подчеркнул большую ответственность лиц, находящихся на государственной службе, и призвал их выполнять свои обязанности "дисциплинированно и с честью". По его словам, путеводной звездой для всех членов правительства будет служить конституция Италии.

Новое правительство Италии было сформировано 4 сентября, когда Конте объявил состав своего кабинета, в который вошел 21 министр. В соответствии со статьей 92 конституции Италии президент Серджо Маттарелла назначил Конте председателем Совета министров и по его предложению - всех министров. 5 сентября члены 66-го правительства в истории Итальянской республики принесли присягу главе государства в Квиринальском дворце, после чего кабинет официально приступил к исполнению своих обязанностей. 9 сентября правительство получило вотум доверия в Палате депутатов, а на следующий день в Сенате национального парламента.