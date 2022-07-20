Поисковики в РФ будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ

Роскомнадзор принял в отношении Wikimedia Foundation, Inc меры понуждения из-за отказа удалить ряд материалов из "Википедии", в том числе фейки о войне с Украиной, сообщили в ведомстве.

"В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", - говорится в сообщении РКН, сообщает Интерфакс.

"На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе войны с Украиной", - уточнили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

Также Wikimedia Foundation неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление «противоправной» информации. Общая сумма штрафов компании, назначенных судом, составляет 5 млн рублей, говорится в сообщении.