Последнее обновление: 19.07.2022 13:16

В Беларуси запрещены независимые профсоюзы

Верховный Суд Беларуси по искам Генпрокуратуры РБ вынес решения о прекращении деятельности независимых профсоюзов.

В частности прекращена деятельность Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».

«В ходе судебного рассмотрения установлено, что вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе руководители и ряд членов указанных профсоюзов принимали активное участие в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок, распространяли информационную продукцию экстремистского содержания», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

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