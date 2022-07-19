Власти США осудили ликвидацию независимых профсоюзов в Беларуси

США осудили решение белорусских властей о ликвидации в стране независимых профсоюзов и подтвердили поддержку всем силам, борющимся за демократическое будущее Беларуси.

«Решение Верховного суда Беларуси о ликвидации всех белорусских независимых профсоюзов – ... – является последней атакой на свободу белорусского народа, попыткой подавить гражданское общество и защитить режим, напуганный властью собственных граждан» - говорится в заявлении на сайте американского посольства.

‎«Эти шаги по роспуску независимых профсоюзов лишат примерно 10 000 белорусских рабочих каких-либо значимых способов защитить себя или свои семьи от диктаторского режима. Такие действия увековечивают систему, в которой законы цинично используются для защиты власти немногих вместо защиты прав всего белорусского народа» - говорится в заявлении.

Также отмечается, что «в течение двух десятилетий нарушения прав трудящихся в Беларуси осуждались ООН и международными профсоюзными организациями, и эти организации часто называли Беларусь одним из худших в мире нарушителей прав трудящихся».

«Эти последние решения не только ухудшают положение трудолюбивых белорусов, но и полностью разоблачают фикцию о том, что у режима есть какие-либо цели, кроме защиты собственных корыстных интересов за счет народа Беларуси. И они опровергают осознание режимом того, что тяжелое состояние белорусской экономики перед лицом изнурительных международных санкций может вызвать значительное недовольство среди рабочего класса» - подчеркивается в заявлении.

‎В сообщении также говорится, что «с уничтожением независимого рабочего движения режим Лукашенко продолжил свои усилия по уничтожению белорусского гражданского общества. Но Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать тех внутри Беларуси и за рубежом, кто продолжает бороться за права трудящихся, и всех, кто стремится к суверенному, демократическому и более процветающему будущему для народа Беларуси».