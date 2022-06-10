Последнее обновление: 10.06.2022 13:51

Власти Беларуси ликвидируют независимые профсоюзы

Генпрокурор Беларуси направил в Верховный Суд заявления о прекращении деятельности независимых белорусских профсоюзов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«[Направлены] заявления о прекращении деятельности Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов», - сказано в сообщении.

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