У границы с Беларусью усилили борьбу с диверсантами

Для предотвращения деятельности ДРГ правоохранительные органы усиливают меры безопасности у границ с Республикой Беларусь и в районах вблизи линии фронта.

"Сегодня мы усиливаем работу в приграничных областях страны с Республикой Беларусь. Мы слышим сигналы о возможностях захода ДРГ именно с этой территории. Поэтому, там усиленная работа и Национальной полиции, и ВСУ, находящихся там, и СБУ, и всех других органов, которые отвечают сегодня за безопасность", - сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский

Он добавил, что с целью выявления ДРГ, также усилена работа всех правоохранителей на границах, которые граничат с районами, где ведутся боевые действия, сообщает УНИАН.

"То есть, первое — это видеонаблюдение и видеокамеры, второе — это эффективные блокпосты, которые бы не останавливали обычный транспорт, но осуществляли серьезную проверку там, где это необходимо. Я благодарю наших граждан, что они относятся с пониманием к тому, что есть определенная задержка на этих блокпостах. Такие действия мы считаем целесообразными", - подчеркнул Монастырский.

Министр внутренних дел отметил, что также остается в силе комендантский час, который до сих пор является эффективным средством борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

"Все эти меры на время военного положения будут оставлены”, - отметил Монастырский.

Также министр внутренних дел отметил по вопросу административной ответственности за нарушение комендантского часа, который сейчас обсуждается в парламенте.

"Если есть норма, то она должна быть обеспечена. В первые месяцы она преимущественно обеспечивалась тем, что все понимали и было такое общее шоковое состояние. То сейчас, бесспорно, должна быть введена соответствующая административная ответственность за нарушение комендантского часа. Мы фиксируем сегодня, в том числе такие нарушения, когда много заведений открывается, тайно приглашаются люди к ним. Это конечно влияет на общую атмосферу в городе и в том числе, в борьбе с ДРГ”, - подчеркнул Монастырский.

Он добавил, что с этим вопросом должны определиться в Верховной Раде.

"Но я поддерживаю, безусловно, введение административной ответственности за нарушение комендантского часа, которая была бы уместной для того, чтобы можно было придерживаться этих правил”, -подчеркнул Монастырский.