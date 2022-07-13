Минпромторг России: желтая бумага полезна для зрения

Выпускаемая теперь небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

"Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека", — заявил он, выступая на совете по вопросам развития лесного комплекса. К тому же, себестоимость такой бумаги ниже, чем привычной беленой. "Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами", — добавил он, сообщает Прайм.

Новая линейка «пожелтевшей» продукции стала выпускаться в условиях дефицита импортных отбеливателей.