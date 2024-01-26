Россия вопреки санкциям в 2023 году импортировала микросхемы на более чем $1 млрд.

В 2023 году Россия, несмотря на санкции, которые призваны помешать ей завладеть технологиями, импортировала современные американские и европейские микросхемы на сумму более 1 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на засекреченные данные российской таможенной службы.

Отмечается, что большая часть импортируемых полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года были произведены американскими и европейскими компаниями.

Среди них Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также европейские бренды Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

Издание отмечает, нет никаких предположений, что компании нарушили санкционное законодательство, поскольку данные не указывают на то, кто экспортировал технологии в РФ, откуда они были отправлены и когда товары были изготовлены.

В упомянутых компаниях заявили, что полностью соблюдают санкционные требования, прекратили бизнес в РФ, когда началась война, и ввели процессы и политику для контроля за соблюдением санкций.

Отмечается, что большинство запрещенных технологий, которые поступают в РФ, попадают туда через третьи страны, такие как Китай, Турция и ОАЭ. США и ЕС пытаются заблокировать эти маршруты, сосредоточившись на высокоприоритетных товарах двойного назначения и передовых технологиях, которые обнаружены в российском оружии в Украине или необходимы для его производства.

В общем, таможенные данные за первые девять месяцев прошлого года РФ импортировала чипов на 1,7 млрд долл, в том числе на 1,2 млрд долл, произведенных 20 компаниями. Остальные 500 млн долл, вероятно, приходится на меньших производителей, в том числе из Европы и США.