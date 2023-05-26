Последнее обновление: 26.05.2023 15:49

ISW назвал саммит ЕАЭС совещанием по вопросам обхода санкций

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке, помимо традиционного обзора хода военных действий, прошелся по прошедшему накануне саммиту ЕАЭС.

"Кремль, похоже, пытается уговорить государства ЕАЭС и другие постсоветские страны помочь в организации схем обхода Кремлем санкций с помощью Китая, Ирана и других, поспособствовав логистике этих схем", - пишет ISW.

Эксперты института в этой связи отмечают, что призыв Путина к странам ЕАЭС создавать технологические союзы с третьими странами направлен, возможно, на обеспечение России высокотехнологичными компонентами для оружия.

В свою очередь, призыв увеличить число совместных предприятий, выпускающих продукцию под маркой "сделано в ЕАЭС", ставит целью замаскировать подсанкционную российскую продукцию.

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование