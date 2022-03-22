Власти Гибралтара задержали яхту российского миллиардера

Власти британской заморской территории Гибралтар задержали суперъяхту, предположительно связанную с российским миллиардером.

Как сообщает Reuters TV, суперъяхта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта. Предположительно, она принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому (его состояние в 2021 году Forbes оценивал в $2,4 млрд). 10 марта тот вышел из бенефициаров и cовета директоров ТМК, а за день до этого, 9 марта, попал под санкции Евросоюза.

Forbes и SuperYachtFan называли Пумпянского владельцем 72-метровой Axioma.

Правительство британской заморской территории подтвердило, что яхта прибыла в порт, сообщает Reuters. По данным властей, «ведущий международный банк» попросил Верховный суд Гибралтара арестовать судно.

По данным Refinitiv, на которые ссылается агентство, Axioma 27 февраля покинула Антигуа, остров в Карибском море, пересекла Атлантику и достигла Гибралтара.

Как сообщает РБК, ранее в Швейцарии арестовали квартиру — по мнению властей кантона Берн, она принадлежит Петру Авену, вышедшему из совета директоров Альфа-банка. По данным газеты NZZ am Sonntag, речь идет о трехкомнатной квартире на пятом этаже жилого комплекса на гольф-курорте в Бернском Оберланде среди гор.