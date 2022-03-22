Единственный танковый завод России остановился из-за нехватки деталей

Единственный в России производитель танков “Уралвагонзавод” приостановил работу предприятий из-за нехватки деталей иностранного производства.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН. Также в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства перестал работать и Челябинский тракторный завод, занимавшийся ремонтом танков и другой бронетехники.

“По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий “Уралвагонзавод” и Челябинского тракторного завода”, - говорится в сообщении Генштаба.