ЕС будет штрафовать ИТ-платформы за несвоевременное удаление дезинформации и дипфейков

Европейский Союз обяжет крупные технологические компании, такие как Facebook и Google, принимать меры по удалению фейковых аккаунтов и дипфейков на своих платформах под угрозой больших штрафов.

Еврокомиссия должна представить обновленную версию кодекса – добровольного документа, разработанного еще в 2018 году. Теперь же его выполнение станет обязательным для подписантов и будет связано с Законом о цифровых услугах, который вступит в силу с 2024 года, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что подписанты кодекса должны принять "четкие правила по недопустимому манипулятивному поведению и практикам на своих сервисах с учетом последних доказательств действий и тактик, техник и процедур, которые применяют злоумышленники".

К таким практикам в кодексе относится распространение дезинформации, продвижение фейковых аккаунтов в соцсетях, а также создание дипфейков – сгенерированных видеороликов, подобных настоящей съемке.

Документ Еврокомиссии также предусматривает усиленное регулирование онлайн рекламы, прежде всего политической рекламы, необходимости соблюдать законодательство ЕС в сфере искусственного интеллекта, раскрывать данные о количестве модераторов и объемах удаленного контента, а также способствовать развитию медиаграмотности пользователей.

Согласно кодексу, его правила обязаны соблюдать все крупные платформы (имеющие более 45 миллионов пользователей в ЕС), меньшие же сервисы могут выбирать, какие именно положения они будут выполнять.

В случае нарушения кодекса платформам грозит штраф в размере до 6% их глобального обращения. После подписания кодекса у них будет шесть месяцев для внедрения его правил.

Как сообщалось ранее, с 7 июня в ЕС вступил в силу регламент, согласно которому социальные сети Facebook, Google и Twitter теперь имеют час, чтобы удалить обозначенный террористический контент, который распространяется на их платформах, или рискуют получить штраф в миллиарды евро.