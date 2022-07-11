МЧС: спасатели-взрывотехники провели второй этап по взрыву цехов завода «Технолит Полоцк»

Две недели назад спасатели провели направленный взрыв литейного цеха завода ОАО «Технолит Полоцк».

Вторым этапом по сносу не эксплуатированных зданий завода стал снос кузнечного цеха. Две недели взрывотехники отряда «Витязь» готовили объект, и сегодня его провели. Чтобы взорвать 40-метровое здание высотой порядка 12 метров спасатели заложили более 50 кг взрывчатки, сообщает МЧС Беларуси.

К слову, это не последний взрыв на данном объекте, после необходимых подготовительных работ спасатели проведут еще несколько направленных взрывов.