Последнее обновление: 11.07.2022 11:34

МЧС: спасатели-взрывотехники провели второй этап по взрыву цехов завода «Технолит Полоцк»

Две недели назад спасатели провели направленный взрыв литейного цеха завода ОАО «Технолит Полоцк».

Вторым этапом по сносу не эксплуатированных зданий завода стал снос кузнечного цеха. Две недели взрывотехники отряда «Витязь» готовили объект, и сегодня его провели. Чтобы взорвать 40-метровое здание высотой порядка 12 метров спасатели заложили более 50 кг взрывчатки, сообщает МЧС Беларуси.

К слову, это не последний взрыв на данном объекте, после необходимых подготовительных работ спасатели проведут еще несколько направленных взрывов.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование