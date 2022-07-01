Ракетный удар России по Одесской области унес жизни 18 человек, включая двоих детей

Минувшей ночью 1 июля Россия нанесли три ракетных удара по Одесской области, выпустив ракеты Х-22 с самолетов стратегической авиации Ту-22 по направлению с Черного моря.

Под вражеский обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры - две базы отдыха и жилой дом.

По уточненной информации погибли 18 человек, включая двоих детей.

"Одесская область. По состоянию на 8:30 утра: 18 человек погибли, среди них 2 ребенка. 30 ранены", - сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Продолжается разбор завалов ТЦ "Амстор" в Кременчуге в Полтавской области, по которому Россия также нанесла ракетный удар.

"По состоянию на 9:00 1 июля на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ «Амстор» дополнительно обнаружено 6 фрагментов тел. С начала работ обнаружено 28 фрагментов тел", - сообщает ГСЧС Украины.

Всего в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 госпитализированы.