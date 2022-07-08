Volkswagen планирует сократить сроки поставки электромобилей в 2022 году

Сроки поставок электромобилей Volkswagen AG сократятся в последующих месяцах текущего года, рассчитывает главный исполнительный директор германского автомобильного концерна Герберт Дисс. "Прогноз очень хороший, у нас очень хороший объем заказов в Азии", - сказал Дисс в интервью CNBC.

"Мы пытаемся обеспечивать короткие сроки поставок", - отметил он, добавив, что текущий период года является для компании пиковым, поэтому концерн наращивает производство. По словам главы автоконцерна, VW ускорит производство во втором полугодии 2022 года, чтобы суметь сократить сроки поставок электромобилей. "В Европе и в США также наблюдается высокий спрос", - сказал Дисс.

Ситуация с дефицитом полупроводников, по словам главы VW, все еще является препятствием для производства, однако он рассчитывает на ее улучшение в скором времени.

Германский автоконцерн в пятницу также начал строительство завода по производству аккумуляторов в Зальцгиттере и объявил о начале работы новой компании-производителя PowerCo. В сообщении VW говорится, что PowerCo. будет "отвечать за все глобальные операции в области производства аккумуляторов Volkswagen Group".

Кроме того, в сообщении отмечается, что вплоть до 2030 года Power Co. вместе с партнерами инвестирует более 20 млрд евро в развитие этого сегмента бизнеса. Годовая выручка компании, как ожидается, будет превышать 20 млрд евро, ее штат в Европе составит до 20 тыс. человек.