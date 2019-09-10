Volkswagen представил свой первый серийный электромобиль

В Германии в рамках "Ночи Volkswagen" концерн представил серийный электрический хэтчбек Volkswagen ID.3. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это не первая электрическая модель концерна Volkswagen, но первая под одноименным брендом.

В компании рассчитывают, что к середине века автомобили вообще не будут влиять на содержание углекислого газа в атмосфере. И это касается не только силовых установок, но и производства электричества как такового.

Первый электрокар бренда построен на специально разработанной платформе MEB. Она оптимизирована не только с точки зрения компоновки агрегатов для высвобождения максимального пространства в салоне, но и ради увеличения запаса хода.

Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, силовая электроника и одноступенчатый редуктор расположены в районе задней оси, блоки аккумуляторов имплантированы в панели пола, а вспомогательные устройства вынесены в переднюю часть.

Все VW ID.3 получат один электромотор, максимальная скорость до 160 км/ч. Отличаться версии будут вместимостью батарей и, как следствие, запасом хода и скоростью зарядки.

Базовая модель получит 45-киловаттный блок аккумуляторов и возможность проехать до 330 км, средняя - аккумуляторы на 58 кВтч и запас хода до 420 км, самый дорогой ID.3 будет оснащаться 77-киловаттной батареей и сможет проехать без подзарядки до 550 км.