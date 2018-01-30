Volkswagen остается крупнейшим в мире автомобилестроителем

Крупнейшим в мире автомобилестроителем по итогам 2017 года остается немецкий концерн Volkswagen.

Во второй раз подряд он обогнал своего главного конкурента, японскую корпорацию Toyota, по глобальному показателю продаж.

о вторник, 30 января, базирующаяся в Токио компания опубликовала годовой отчет, из которого следует, что продажи ее автомобилей по всему миру возросли на 2,1 процента до 10,38 миллиона единиц.

Соответствующий показатель VW составляет 10,74 миллиона автомобилей. По сравнению с 2016 годом глобальный показатель сбыта вольфсбургского концерна возрос на 4,3 процента.

В конце декабря руководство Toyota сообщило, что на 2018 год поставлена цель установить новый рекорд по числу проданных автомобилей по всему миру и достичь показателя в 10,5 миллиона единиц.

Годом ранее VW уже обошел корпорацию Toyota, реализовав в 2016 году 10,31 миллиона автомобилей. Это было на 3,8 процента больше, чем годом ранее.