Последнее обновление: 30.01.2018 16:30

Volkswagen остается крупнейшим в мире автомобилестроителем

Крупнейшим в мире автомобилестроителем по итогам 2017 года остается немецкий концерн Volkswagen.

Во второй раз подряд он обогнал своего главного конкурента, японскую корпорацию Toyota, по глобальному показателю продаж.

о вторник, 30 января, базирующаяся в Токио компания опубликовала годовой отчет, из которого следует, что продажи ее автомобилей по всему миру возросли на 2,1 процента до 10,38 миллиона единиц.

Соответствующий показатель VW составляет 10,74 миллиона автомобилей. По сравнению с 2016 годом глобальный показатель сбыта вольфсбургского концерна возрос на 4,3 процента.

В конце декабря руководство Toyota сообщило, что на 2018 год поставлена цель установить новый рекорд по числу проданных автомобилей по всему миру и достичь показателя в 10,5 миллиона единиц.

Годом ранее VW уже обошел корпорацию Toyota, реализовав в 2016 году 10,31 миллиона автомобилей. Это было на 3,8 процента больше, чем годом ранее.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование