Volkswagen прекратит производство культового автомобиля

Немецкий автоконцерн Volkswagen прекратит производство знаменитого автомобиля Beetle, известного также как Жук.

Пследнее авто сойдет с конвейера завода VW в Мексике в июле 2019 года.

О прекращении выпуска Жука было объявлено в марте, но после этого появились слухи, что культовый автомобиль все же будет производиться и далее.

При этом глава американского филиала VW Хинрих Вебкен не стал полностью исключать того, что когда-либо производство Beetle возобновится. "Никогда не говори никогда", - заявил он.

Производство оригинального Жука было прекращено еще в 2003 году, с тех пор производилась модель New Beetle. По форме она напоминала легендарный западногерманский автомобиль послевоенных времен.