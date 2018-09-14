Последнее обновление: 14.09.2018 10:12

Volkswagen прекратит производство культового автомобиля

Немецкий автоконцерн Volkswagen прекратит производство знаменитого автомобиля Beetle, известного также как Жук.

Пследнее авто сойдет с конвейера завода VW в Мексике в июле 2019 года.

О прекращении выпуска Жука было объявлено в марте, но после этого появились слухи, что культовый автомобиль все же будет производиться и далее.

При этом глава американского филиала VW Хинрих Вебкен не стал полностью исключать того, что когда-либо производство Beetle возобновится. "Никогда не говори никогда", - заявил он.

Производство оригинального Жука было прекращено еще в 2003 году, с тех пор производилась модель New Beetle. По форме она напоминала легендарный западногерманский автомобиль послевоенных времен.

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