Гомельская прокуратура передала в суд дело «террористов»

Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении троих жителей Светлогорска, граждан Республики Беларусь, входящих в экстремистские формирование BYPOL и мобилизационный план «ПЕРАМОГА», сообщает Генпрокуратура Беларуси.

«Согласно материалам дела обвиняемые, получив задание от представителей указанных формирований на совершение преступлений экстремистской направленности, 28 февраля 2022 года, около 23.00, прибыли к железнодорожному переезду в Светлогорском районе и совершили акт терроризма на железной дороге – уничтожили транспортное оборудование (батарейно-релейный шкаф), обеспечивающее безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасные условия проезда транспортных средств», - говорится на сайте ведомства.