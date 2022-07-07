Последнее обновление: 07.07.2022 21:05

Гомельская прокуратура передала в суд дело «террористов»

Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении троих жителей Светлогорска, граждан Республики Беларусь, входящих в экстремистские формирование BYPOL и мобилизационный план «ПЕРАМОГА», сообщает Генпрокуратура Беларуси.

«Согласно материалам дела обвиняемые, получив задание от представителей указанных формирований на совершение преступлений экстремистской направленности, 28 февраля 2022 года, около 23.00, прибыли к железнодорожному переезду в Светлогорском районе и совершили акт терроризма на железной дороге – уничтожили транспортное оборудование (батарейно-релейный шкаф), обеспечивающее безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасные условия проезда транспортных средств», - говорится на сайте ведомства.



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