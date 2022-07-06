Вертолет и самолет Виктора Медведчука передали ВСУ

Правоохранители конфисковали и передали для нужд ВСУ вертолет и самолет, которым пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, который сейчас является подозреваемым в госизмене.

"В рамках уголовного производства оперативники Департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука" – сообщает Офис генерального прокурора.

Также отмечается, что ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является жена депутата Оксана Марченко, передает УНИАН.

12 апреля Медведчука задержали. Сейчас он находится под стражей.