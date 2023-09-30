Последнее обновление: 30.09.2023 11:02

На юге ПВО Украины ночью уничтожила 30 запущенных РФ ударных дронов

На южном направлении противовоздушная оборона Украины уничтожила 30 ударных беспилотников, запущенных РФ с крымского мыса Чауда, сообщают Силы обороны Юга.

Отмечается, что 20 дронов были сбиты в Винницкой области, 6 – в Одесской области, 4 – в Николаевской области.

"Всего зафиксировано около 40 ударных БпЛА «Shahed-131/136». Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей", - сообщают Воздушные силы Украины.

Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины вспыхнул мощный пожар.

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