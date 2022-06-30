Последнее обновление: 30.06.2022 16:17

Российские войска сбежали с острова Змеиный

В результате успешно проведенного очередного этапа операции украинских войск россияне спешно эвакуировали с острова Змеиный остатки своего гарнизона. Об этом сообщает со ссылкой на Оперативное командование "Юг" пресс-служба Одесского городского совета.

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, предположительно, покинул остров", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Змеином пожар, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.

По информации украинских СМИ, в ходе военной операции на Змеином ВСУ уничтожили радиолокационную станцию, несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С1", другую технику и живую силу противника.

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