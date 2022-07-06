Статкевич написал заявление об одиночном содержании в колонии

Политзаключенный Николай Статкевич написал заявление на одиночное содержание, сообщила его супруга Марина Адамович.

По ее словам, Статкевич просит об одиночном содержании из-за ряда опасений.

«… он уже имеет большой жизненный опыт, что с ним никогда не сидят случайные люди, и что присутствие этих случайных людей создает не только угрозу (т.к. эти люди находятся под полным контролем администрации), но еще и пишут заявления, что Микола сознался им в некоторых преступлениях», - пояснила Адамович.

Статкевича недавно этапировали в исправительную колонию №13 в Глубоком. Адамович также сообщила, что в первый же день нахождения Статкевича в Глубокской колонии его поставили на учет как склонного к экстремизму.

Говоря об условиях содержания мужа, она сказала, что в Глубокской колонии Николая Статкевича ожидает «особый режим», предусматривающий для заключенного «камерное содержание» не менее, чем в течение трети срока, на который он был осужден.