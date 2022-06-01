Верховный суд Беларуси подтвердил приговор Тихановскому, Статкевичу, Лосику

Верховный суд Беларуси оставил без изменения приговоры Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику, Артему Сакову, Дмитрию Попову и Владимиру Цыгановичу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«По итогам рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь оставила приговор без изменения», - сказано в сообщении

Суд проходил в гомельском СИЗО №3 в закрытом режиме с 24 июня 2021 года, приговор был вынесен 14 декабря 2021 года.

«…они признаны виновными в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса Республики Беларусь)», - сказано в сообщении

«Кроме того, Тихановский С.Л., Лосик И.А. Саков А.Н., Попов Д.Ю. и Цыганович В.В. также признаны виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия (ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь)»…

«Тихановский С.Л., Саков А.Н., Попов Д.Ю. осуждены за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта (ч.1 ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь); воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, совершенное с применением угрозы, группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Республики Беларусь)».

Как известно, суд назначил наказание в виде лишения свободы Сергею Тихановскому на срок 18 лет; Артему Сакову и Дмитрию Попову - 16 лет каждому; Игорю Лосику и Владимиру Цыгановичу - 15 лет каждому; Николаю Статкевичу - 14 лет.