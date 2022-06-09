Последнее обновление: 09.06.2022 18:05

Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело на Зенковича, Федуту и Костусева

Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело по обвинению Юрия Зенковича, Александра Федуты, Григория Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 УК РБ).

Как сообщает пресс-служба ведомства, Зенковичу также инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием (ч.1 ст.361-1 УК); публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет (ч.3 ст.361 УК); разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц (ч.3 ст.130 УК).

В рамках этого дела, в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст.342 УК), также обвиняются Ольга Голубович и Денис Кравчук.

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