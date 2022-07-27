Власти РБ «отметили» годовщину Декларации о независимости арестом лидера ОГП

Белорусские власти отметили 32-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси задержанием лидера ОГП Николая Козлова и главы Минской городской организации партии Оксаны Алексеевой.

Об этом в Facebook сообщил бывший лидер партии Анатолий Лебедько.

Как сообщалось, Николай Козлов отбыл трехмесячный срок ареста по статье 407 УК ("Разглашение данных предварительного следствия") и в конце марта 2022 года вышел на свободу. Ранее политика несколько раз вызывали на допрос в СК как свидетеля по делу Координационного совета. Козлов три раза отказывался дать подписку о неразглашении.

Декларация Верховного Совета БССР «О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики» была принята 27 июля 1990 года.

В Декларации было заявлено о верховенстве на территории республики Конституции БССР и её законов.

После событий августа 1991 года Верховный Совет БССР 25 августа 1991 года принял решение о придании Декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона.