Власти Беларуси решили взыскать с блогера Пальчиса 575 тыс. рублей нанесенного вреда

Суд Заводского района Минска удовлетворил исковые требования прокуратуры Заводского района Минска о взыскании с блогера Эдуарда Пальчиса имущественного вреда, причиненного преступлениями ряду предприятий Минска.

В частности суд постановил взыскать имущественный вред в сумме свыше 575 тыс. рублей в интересах УП «Минсктурист», КТУП «Минсктранс», ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», АКУП «Спецкоммунавтотранс» и ПКУП «Минскзеленстрой».

«В результате противоправных действий осужденного вышеназванным государственным предприятиям причинен имущественный вред, выразившийся в повреждении имущества; расходах на выполнение работ по устранению последствий массовых беспорядков; причинении убытков в виде недополученных доходов от остановки движения городского пассажирского транспорта», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, приговором Минского городского суда от 17 декабря 2021 года Пальчис приговорен к 13 годам лишения свободы. В обвинительном заключении говорилось, что блогер использовал свои соцсети для «управления сознанием толпы, внушения «нужной» информации, склонения к запланированным преступным действиям» и «затуманивания» сознания граждан».