Последнее обновление: 25.06.2022 12:27

Украина добилась лишения России и Беларуси статуса наблюдателей в Энергетической хартии

Договорные стороны Энергетической хартии лишили Россию и Беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение Договора к Энергетической хартии в отношении Беларуси.

Эти решения были приняты на специальной сессии Конференции Энергетической хартии в Брюсселе в пятницу, сообщило министерство энергетики Украины.

"Государство-агрессор, нарушающее международные соглашения, презирает права других государств и народов, как и его сателлит, заслуживают международной изоляции, в частности в энергетических сообществах и организациях", – прокомментировал решение министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Минэнерго отметило, что эти вопросы были внесены в повестку дня сессии по требованию украинской стороны.

"После полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины министерство энергетики неоднократно выступало с инициативой по лишению России статуса наблюдателя в Энергетической хартии, а также приостановке временного применения Договора к Энергетической хартии по Беларуси", заявили в Минэнерго.

В ведомстве напоминают, что договор к Энергетической хартии является многосторонним соглашением, подписанным почти 60 странами, а также Европейским Союзом. Хартия закрепляет основные принципы сотрудничества, в частности в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила в энергетические системы и механизмы разрешения споров между договорными сторонами, инвесторами и государствами.

Россия и Беларусь подписали Договор к Энергетической хартии, однако так и не ратифицировали его. В то же время Беларусь временно применяла этот документ.

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