Последнее обновление: 07.12.2022 10:28

Украина введет санкции против 2 тыс. пропагандистов из РФ, Беларуси и других стран

Украина намерена ввести санкции против почти 2 тыс. граждан России, Беларуси и других стран, сообщило Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины.

"Почти 2 тыс. пропагандистов уже в ближайшее время подпадут под санкции на Украине", - говорится в сообщении.

В числе кандидатов певцы, журналисты, блогеры, редакторы медиа, а также сотрудники телекомпаний и издательств России, Беларуси и других стран.

Отмечается, что межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики уже одобрила передачу на рассмотрение СНБО Украины пакета предложений по введению персональных санкций против указанных лиц.

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