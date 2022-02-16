Макей грозит Украине ответом на отказ от транзита калийных удобрений

Белорусские власти предпримут «адекватные» шаги в ответ на решение Украины остановить транзит белорусских калийных удобрений с 16 февраля из-за введенных против Беларуськалия и БКК санкций.

«Мы тщательно изучаем все решения, которые принимают любые страны по отношению к Беларуси, и вырабатываем адекватные меры реагирования. Точно так же в этой ситуации мы тщательно анализируем обстановку и будем принимать адекватные шаги, но исходить из того, чтобы это не нанесло ущерба нашим национальным, экономическим интересам", - заявил Макей.

Он не уточнил возможный характер ответных шагов. По его словам, власти намерены активнее использовать российские порты для транзита белорусских грузов, однако рассчитывает, что и европейские партнеры вернуться к сотрудничеству.

"Уже существует ряд договоренностей о перевалке белорусских грузов через российские порты. Эта работа продолжается", - сказал Макей, признав, что этот процесс займет определенное время.

Госкомпания "Укрзализница" приостановила транзит через территорию Украины белорусских калийных удобрений с 16 февраля. Ранее, транзит калия приостановила Литва.