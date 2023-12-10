Армия США получила первые высокоточные ракеты PrSM на замену ATACMS

В американские сухопутные войска поступила первая партия высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile), сообщила армия США.

Поставка ракет Precision Strike Missile Increment 1 Early Operational Capability происходит после успешных производственных квалификационных испытаний в ноябре на ракетном полигоне Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико.

PrSM – это армейское оружие нового поколения для ведения высокоточного огня на больших расстояниях. Оно запускается из высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 и реактивных систем залпового огня M270A2 и способно нейтрализовать цели на расстоянии более 400 километров.

"Высокоточная ударная ракета предоставит командованию Объединенных сил круглосуточную, всепогодную способность, которая будет противодействовать способности противника проводить боевые маневры и операции по противовоздушной обороне", – сказал Дуг Буш, помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий.

"Быстрая разработка и передача этих средств является ярким примером активного использования армией новых полномочий Конгресса по закупкам, которые позволяют нам гораздо быстрее передавать солдатам улучшенное оборудование", – добавил он.

В перспективе PrSM должны заменить ракеты ATACMS с дальностью 300 км, которые находятся на вооружении армии США сейчас.