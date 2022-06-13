Минздрав РБ сообщил о разработке тест-системы для диагностики оспы обезьян

Минздрав Беларуси утверждает, что разработал тест-систему для диагностики оспы обезьян, используя давние наработки.

«…мы разработали тест-систему для лабораторной диагностики оспы обезьян. Это стандартная ПЦР-технология, которая включает в себя несколько этапов. В том числе это подбор нуклеотидных последовательностей, которые должны быть специфичны для данного возбудителя. Имеются базы данных этих последовательностей, откуда специалисты выбирают маркеры, которые позже используются в тест-систему», - сообщил директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов.

По его словам, в РНПЦ «несколько лет назад разработана технология создания тест-систем для диагностики различных инфекционных заболеваний. Речь идёт о ПЦР-наборах - и для COVID-19, и для лихорадки Эбола и других редких заболеваний».

«Думаю, диагностику начнем делать в нашем центре, он создан под особо опасные инфекции», - также сказал Горбунов, отметив, вместе с тем, что тест-система вряд ли будет востребована.

«Уверен, что широкого применения эта тест-система не найдет. Потому что заболевание не характеризуется широким распространением и не ожидается, что заболевшие появятся в Беларуси в ближайшее время. Будем надеяться, до нас инфекция не дойдет. Но наш центр создан, чтобы работать на опережение. Мы можем разрабатывать даже то, что нужно в единичном количестве. Коммерческой организации этого делать нет смысла, потому что никаких дивидендов она не получит, так как не продаст. А мы это делаем и не ожидаем никаких прибылей. Мы решаем государственную задачу в области биобезопасности», - заключил директор.