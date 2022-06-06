Последнее обновление: 06.06.2022 13:14

США разрешили транспортировать венесуэльскую нефть в ЕС

Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA со следующего месяца могут начать отгружать венесуэльскую нефть в Европу.

Такой шаг поможет компенсировать прекращение поставок российской нефти в ЕС, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Схема, согласно которой Венесуэла оплачивала долги поставкой нефти, была приостановлена два года назад после введения санкций Соединенными Штатами.

Как ожидается, объемы продаж венесуэльской найти в Европу будут небольшими. Тем не менее, в США рассчитывают, что венесуэльская нефть может помочь Европе снизить ее зависимость от России, плюс это поможет перенаправить часть грузов Венесуэлы с Китая.

Другой целью США является толчок для Венесуэльских властей возобновить политические переговоры с оппозицией.

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование