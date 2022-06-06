США разрешили транспортировать венесуэльскую нефть в ЕС

Итальянская нефтяная компания Eni SpA и испанская Repsol SA со следующего месяца могут начать отгружать венесуэльскую нефть в Европу.

Такой шаг поможет компенсировать прекращение поставок российской нефти в ЕС, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Схема, согласно которой Венесуэла оплачивала долги поставкой нефти, была приостановлена два года назад после введения санкций Соединенными Штатами.

Как ожидается, объемы продаж венесуэльской найти в Европу будут небольшими. Тем не менее, в США рассчитывают, что венесуэльская нефть может помочь Европе снизить ее зависимость от России, плюс это поможет перенаправить часть грузов Венесуэлы с Китая.

Другой целью США является толчок для Венесуэльских властей возобновить политические переговоры с оппозицией.